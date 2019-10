Un trekking per scoprire le Piccole Dolomiti e un birrificio nel cuore della Romagna

In Romagna esistono dei massicci chiamati “Le Piccole Dolomiti” per le loro particolari conformazioni rocciose. Uno di quei paesaggi locali tutti da scoprire. Domenica 13 ottobre parte così un nuovo itinerario della Scomfort Zone con la guida Mattia Fiorentini.

Si parte da Forlì per un trekking nel cuore della Valmarecchia, in provincia di Rimini, la Cresta dei Tausani e San Leo, dove i suoi paesaggi hanno ispirato illustri pittori e letterati. Le chiamano “Le piccole Dolomiti della Valmarecchia” per la particolare conformazione delle rocce e per la spettacolare vista panoramica.

Al termine del trek l’Esperienza Local proposta è la visita del Birrificio Artigianale Noiz dove il mastro birraio accoglie i partecipanti per spiegare tutti i procedimenti con i quali vengono prodotte le loro birre, oltre alla degustazione delle 4 etichette artigianali.

Ritrovo alle 8.45 davanti al parcheggio dell'hotel San Giorgio di Forlì.

Lunghezza: circa 10 km

Dislivello: 400 metri

Durata: 4 ore (soste escluse)

Difficoltà: E* Facile (alla portata di chiunque abbia un minimo di allenamento e abitudine a camminare)

Il trekking sarà accompagnato da una Guida Ambientale Escursionistica certificata e assicurata per l’escursione.

Per info e prenotazione obbligatoria: 3497789611