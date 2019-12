Un viaggio fra gli antichi rituali e i suggestivi paesaggi del Giappone

Venerdì 6 dicembre, alle 21.00, al Circolo dei Viaggiatori Inzir di Forlì si parte per un lungo viaggio tra foto, video e racconti che raccontano il Paese del Sol Levante, l’affascinante e misterioso Giappone.

Sarà presente Elena Guidi, viaggiatrice appassionata di fotografia, che del Giappone ama coglierne i particolari, capirne le tradizioni e gli antichi rituali.

Il Giappone richiama ogni anno migliaia di viaggiatori per i suoi antichi rituali, i festival culturali e i suggestivi paesaggi come in occasione della fioritura dei ciliegi.

Sarà un’occasione per entrare a fondo nella cultura giapponese e scambiarsi utili informazioni e consigli di viaggio.

Evento riservato ai possessori di tessera Arci.