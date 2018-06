Un week end alla scoperta delle atmosfere medievali

Sabato 2 giugno ore 15.30 la visita guidata sarà dedicata al borgo di Portico di Romagna che si distingue per la sua struttura urbanistica medievale perfettamente intatta. Il paese sorge su tre diversi livelli che possono essere visitati a partire dal più alto, ove si vedono la Pieve di S. Maria in Girone e la Torre medievale (ciò che resta del castello).

Sulla centrale via Roma si affacciano palazzi le cui forme architettoniche testimoniano la passata influenza toscana: Palazzo Portinari appartenne secondo la tradizione al padre della Beatrice di Dante, che forse proprio qui incontrò il poeta! Sulla via centrale si vedono pure le logge del Mercato, della Fontana e della Pace, con i porticati sotto ai quali un tempo si concentrava la vita economica e sociale del paese.

La Chiesa della Compagnia conserva un dipinto su legno attribuibile al pittore Lorenzo di Credi (1465-1537).

Prendendo via Calgherìa si arriva – attraverso un percorso in parte acciottolato in parte sterrato – al “Parco delle mura”, un giardino pubblico che costeggia il fiume Montone da cui si ha una completa visione delle case-torri della parte bassa di Portico: è il quartiere un tempo destinato agli artigiani e al popolino…

Percorrendo la pittoresca Via Borgo al Ponte, uno dei caratteristici passaggi che collegano i tre livelli del paese, si arriva al bel ponte della Maestà, manufatto ad un’unica arcata che scavalca il fiume Montone.

Punto d'incontro: davanti al Comune in PIAZZA G.MARCONI 3



Domenica 3 giugno la visita guidata sarà dedicata al borgo di San Benedetto in Alpe, alla sua storia millenaria e alla sua antica Abbazia benedettina.

Ritrovo davanti all’ingresso della Chiesa dell’Abbazia 10 minuti prima della partenza alle ore 15.30.

Adulti 7 euro. Bambini gratuito fino a 10 anni.



Per info e prenotazioni: 3895824286