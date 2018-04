Un weekend con il campionato provinciale di pattinaggio artistico

Il Campionato Provinciale UISP 2018 di pattinaggio artistico è in programma al pattinodromo coperto di via Ribolle sabato 7 e domenica 8 aprile 2018. Sono circa 120 gli atleti/e iscritte. Organizza la neo costituita Lega Provinciale UISP di pattinaggio, in collaborazione con Lega Pattinaggio Uisp, Comune di Forlì, Forlì Città europea dello sport e UISP sport per tutti.

Le gare si svolgeranno sabato dalle 15 alle 19 e domenica per tutta la giornata dalle 9 alle 19.