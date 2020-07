Una camminata nella Forlì del Primo Novecento, scoprendo la passione per lirica, bicicletta e volo

Martedì 21 luglio, ore 20.45, ritrovo all'ex Cinema Mazzini, in corso della Repubblica 88, per scoprire la Forlì del Primo Novecento e le passioni dei forlivesi: la lirica, la bicicletta, il volo.

Marco Viroli e Gabriele Zelli raccontano l'evoluzione storica della zona della città attigua a Corso della Repubblica, con riferimenti a Casa Masini, Circolo Mazzini, l'edilizia degli Orti Masini. Nella passeggiata che seguirà ci si soffermerà in Piazzale della Vittoria (Monumento ai Caduti, i Palazzi gemelli Benini e Bazzani, il Monumento a Icaro, l'ex Collegio Aeronautico), e in viale della Libertà (Ex G.I.L, l'ITI, la Stazione). Interviene l'architetto Benedetta Caselli.

L’incontro dà modo di accennare alla storia del tenore Angelo Masini e alla musica lirica, una delle principali vocazioni della città di Forlì che ha dato i natali, oltre che al celebre “tenore angelico” a personaggi del calibro di Giuseppe Siboni, Eugenia Tadolini Savorani, Maria Farneti, Giuseppe Paganelli, Carlo Zampighi, Giordano Noferini, Giulietta Simionato e ultima ma non ultima Wilma Vernocchi.

Nel corso della serata verranno raccontati aneddoti sulla passione dei romagnoli per la bicicletta e le storie di Tullo Morgagni, giornalista forlivese iniziatore del Giro d'Italia e di Luigi Ridolfi, pioniere dell'aviazione, e del tragico incidente aereo in cui entrambi persero la vita a Verona. Al rientro dalla passeggiata verranno commentate immagini d'epoca e inedite che saranno proiettate sul grande schermo dell'ex Cinema Mazzini.

La prenotazione alla camminata è consigliata e si effettua telefonando a: Benedetta 339 27 39 176. Per partecipare è richiesto un contributo a persona di 5 euro. Si consiglia di portare con sé una mascherina e di indossare scarpe comode e adatte al passeggio.