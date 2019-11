Una cena solidale per sostenere il progetto "Dopo di Noi"

“Sarà bella, bella d’avvero” è il titolo della campagna di raccolta fondi che CavaRei lancia per il Natale 2019. Dopo l’inaugurazione a marzo della casa di Via Bazzoli, CavaRei continua ad investire per dare sempre più risposte alle famiglie che pensano ad un futuro “Dopo di noi” per i loro famigliari disabili.

A San Leonardo, dove la cooperativa possiede un terreno, c’è una casa che già accoglie in modo permanente 9 ospiti. Da qualche mese è stato avviato un cantiere di ampliamento per aggiungere altre 11 persone con disabilità che potranno godere di un luogo accogliente che sa essere una casa di campagna.

Lunedì 25 novembre alle ore 20,30 Eataly organizza una cena per sostenere il cantiere di ampliamento del progetto "Dopo di Noi": sarà possibile gustare i piatti forti della Trattoria da Giuliana con ingredienti di alta qualità e pregio come le Polpette della Dina, le lasagnette ai funghi porcini e tartufo, la grigliata di Mora Romagnola con patate arrosto e per finire il Caffè in forchetta. I piatti saranno accompagnati dai vini della Tenuta Diavoletto di Bertinoro che ha ricevuto il premio Merano Wine Festival 2019.

Costo della cena bevande incluse è di euro 35,00. Per prenotazioni: 347 7637083