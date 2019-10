Una "disfida" a colpi di hockey tra Toscana, Emilia e Romagna

"Guelfi e Ghibellini" si sfidano a hockey in line domenica 3 novembre, ore 9-19, al pattinodromo coperto di Forlì.

Circa 150 ragazzi/e categoria Under 12 Under 14 e Under 16 rappresentanti la Toscana, l'Emilia e la Romagna: una disfida (molto amichevole) che può sicuramente, visto i tanti intrecci medioevali, far rivivere le appassionate e cruente lotte per avere il predominio sul territorio.

Si inizia domenica alle ore 9,30.