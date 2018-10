Una domenica tra cibo e sport: torna a Galeata la "Sagra del Vitellone"

Torna a Galeata la Sagra del Vitellone allo spiedo per la sua 14esima edizione. Una domenica tra cuochi in azione, carne, cibo e sport organizzata dalla Pro Loco insieme al gruppo Galeata Mtb e patrocinata dal Comune. Due squadre di cuochi della Pro loco di Venarotta (Ascoli Piceno) daranno il via, nell’area feste coperta e riscaldata di via Castellucci, la cottura allo spiedo di due vitelloni le cui carni saranno poi distribuite agli ospiti a partire da mezzogiorno. Insieme si potranno gustare salumi e formaggi dei produttori locali, ma anche miele, dolci e vini del territorio. Per gli appassionati della mountain bike, invece, si effettuerà l’escursione libera sulle colline dell’alto Bidente.