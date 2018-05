"Una Forlimpopoli da scoprire", anche a maggio le visite guidate

Visto il successo delle visite realizzate la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, la Città di Forlimpopoli decide di fare il bis rilanciando con una proposta più ricca per meglio farsi conoscere:

ogni prima domenica del mese un doppio appuntamento di visite guidate vi attende nella cittadina artusiana!

Dalle ore 10.30 alle ore 11.00, con ritrovo presso l'Ufficio Informazioni Turistiche (via A. Costa n. 23), "Presentazione di Forlimpopoli Città Artusiana".

L'evento è gratuito e non richiede prenotazione.

Per maggiori informazioni contattare il numero 0543 749250 o scrivere a turismo@comune.forlimpopoli.fc.it.

A seguire, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, con ritrovo presso il MAF (Museo Archeologico "Tobia Aldini", Piazza A. Fratti n.5, cortile della Rocca), "Visita guidata nel centro storico". A cura del personale della Fondazione RavennAntica.

Il costo previsto è di € 7,00 a persona, è necessaria la prenotazione, la visita sarà attivata con un minimo di 6 partecipanti.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 0543 748071 o scrivere a info@maforlimpopoli.it