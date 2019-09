Una giornata a Palazzo per conoscere i gruppi di auto aiuto

Il 28 settembre all’interno della settimana del Buon Vivere il Centro “Parole Diverse”, in collaborazione con Caritas Forli e Paolo Babini - Onlus, organizza un incontro aperto alla cittadinanza dal tema: “I gruppi di auto aiuto: una risorsa per la città”. L’incontro si tiene a Palazzo Romagnoli, dalle 16.00 alle 18.00.

I gruppi di auto aiuto sono costituiti da persone che condividono un problema specifico (una malattia fisica, una dipendenza, una condizione di sofferenza psicologica) che si incontrano, a titolo gratuito e in modo paritario, in assenza di un aiuto professionale, per affrontare un percorso di confronto e di sostegno reciproco.

Le persone condividono le proprie esperienze, cercano di ristabilire un nuovo equilibrio nella vita quotidiana al fine di modificare, adattarsi o migliorare la propria condizione di sofferenza.

I gruppi di auto aiuto non sono sostitutivi degli interventi professionali, ma funzionano efficacemente in integrazione con il lavoro degli operatori e dei professionisti della salute.

L'incontro ha lo scopo di far conoscere i gruppi di auto aiuto presenti nel territorio, attraverso la testimonianza diretta dei partecipanti. Nel corso dell’evento verrà distribuita la mappatura dettagliata dei gruppi di auto aiuto presenti a Forlì.

L’auto aiuto è uno strumento che si adatta a molte forme di sofferenza sociali, mentali o indotte da malattie organiche.

Nel corso dell’incontro viene presentata la nascita di un nuovo gruppo di auto aiuto rivolto a persone che sono portatrici di dolori cronici e fibromialgia.