Una giornata per la prevenzione del tumore al seno

Sabato 16 novembre, dalle ore 16:00, a Facciadastile, attività del settore dell’abbigliamento di Forlì in via Monari 3, si tiene una giornata per la prevenzione.

Un evento tutto al femminile, al quale partecipano anche diverse figure istituzionali, sia in veste ufficiale, sia come donne.

L’evento è stato organizzato con lo scopo di sensibilizzare alla prevenzione ai tumori, in un contesto non convenzionale per il tema.