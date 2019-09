Una grande collezione per omaggiare "Diabolik"

Prosegue per tutto settembre la mostra "Prima & dopo Una Estate Diabolika!" alla Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle"; ampliata e aggiornata grazie alle moltissime donazioni.

Un riscontro oltre alle più rosee aspettative, il successo e il gradimento suscitato dal ritorno di Diabolik a Forlì, grazie alla Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" che per il mese di agosto ha presentato al pubblico l'innovativa proposta diabolika con la mostra "Prima & dopo Una Estate Diabolika!".

La mostra che accompagna i visitatori a spasso per il mondo diaboliko è, a tutti gli effetti, un gran successo, un evento unico che, per le sue caratteristiche ha riscosso notevole interesse e molto successo, col pubblico interessato proveniente da tutta Italia.

Circa un centinaio di documenti, prodotti negli anni passati in varie occasioni di eventi e iniziative diabolike, accolgono il visitatore che, attraverso il percorso cronologico predisposto, può scoprire e avvicinarsi alla realtà produttiva di una passione diabolika, senza dimenticare la prima edizione di "Un'Estate Diabolika" ideata e realizzata dalla Fanzinoteca nel 2010 a Cervia. La soddisfazione del pubblico ha stimolato le offerte di omaggi con la donazione di albi, le varie collane dedicate a Diabolik, sommati ai tantissimi documenti già presenti in sede, con l'intera collana di Nero su Nero, 100 volumi donatici dalla Casa Editrice Astorina editore di Diabolik. Tutto materiale a disposizione del pubblico per la libera lettura e consultazione in comodi divanetti nella sede dell'unica regionale "Biblioteca dei Fumetti" in Emilia Romagna. Quindi, fino al 30 settembre 2019 a Forlì presso la sede fumettotecaria si potrà visitare la mostra diabolika, in attesa dei prossimi eventi dedicati al “Re del Terrore” come altre esposizioni, incontri e pubblicazioni di albo speciale.