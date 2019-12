Una Lapponia da scoprire tra boschi infiniti, paesaggi lunari e laghi artici

Martedì 17 dicembre, ore 21.00, al Circolo Inzir di Forlì si tiene l'incontro "Passaggio verso Nord - Lapponia finlandese".

Un biglietto aereo, uno zaino, una tenda. Il necessario per vivere 100km immersi nella natura servaggia, desolata e lontana dalla civiltà, in quella parte del pianeta chiamata Lapponia Finlandese.

Alberto Bruschi di Valmatrek è ospite del circolo INZIR in via Bezzecca, 10 per raccontare un viaggio itinerante attraversando boschi infiniti, paesaggi lunari, fiumi e laghi artici. "L’incontro quotidiano con le renne, libere di attraversare strade e pascolare nei distributori di benzina sono momenti indimenticabili" racconta Alberto.

Con la proiezione di diapositive e filmati si rivive questo viaggio immersi nella natura piu selvaggia della Lapponia settentrionale. Una settimana di puro trekking, tenda e cibo autogestito, un viaggio lento a piedi nei luoghi remoti ed estesi del circolo polare artico.

La serata avrà inizio alle ore 21.00

Ingresso gratuito per tutti i soci Arci. Chi non fosse in possesso della tessera ARCI può farla direttamente al circolo al costo di 12.00 €