Una mattina di confronti per "Far crescere il sociale"

Sabato 12 maggio il Palazzo del Monte di Pietà di Forlì (in corso Garibaldi, 45), ospiterà a partire dalle 9.30 un incontro volto a mettere a fuoco i progetti e le iniziative in atto e da attivare per continuare a far crescere (quantitativamente e qualitativamente) il terzo settore nel territorio.

Tra i protagonisti dell'incontro, che sarà aperto dal Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì Roberto Pinza, l’assessore comunale alle Politiche Sociali Raoul Mosconi, il direttore di AICCON Paolo Venturi, la coordinatrice della commissione volontariato della Fondazione Angelica Sansavini, il vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro Livio Corazza e i rappresentanti della Caritas e di sei diverse cooperative ed associazioni del terzo settore che porteranno study cases tratti dalla loro esperienza sul campo.

L'incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti in sala.