Una "Notte di Musica" per grandi e piccini

C'è una "Notte di Musica" per tutti, una serata in programma per lunedì 24 giugno alle 20:30 ai Giardini Orselli a Forlì e organizzata dai servizi all’infanzia della Coop. Paolo Babini.

Si può riscoprire insieme la bellezza del linguaggio universale delle sette note accompagnati dagli insegnanti della scuola Messaggio Musicale Federico Mariotti, ma anche avvicinarsi ai diversi strumenti, ascoltare i loro timbri particolari, poterli toccare, fare domande, giocare insieme.

Una serata magica, a cui sono invitati a partecipare tutti i bambini con le loro famiglie.

"NotTe di Musica" è una delle tante iniziative proposte all'interno di “Family Hub Mondi per Crescere”, un progetto su scala nazionale, promosso sul territorio di Forlì dalla Cooperativa di Solidarietà Sociale Paolo Babini in collaborazione con altre realtà del terzo settore per rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.