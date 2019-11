Una nuova serata di musica e arte con JoLi & Co

La Fiasca Bistrot Art Cafè di Forlì (Via Oberdan 38) ospita martedì 19 novembre alle ore 21.30: IncontrArti, evento a cura di JoLi' & Co. che unisce pittura e musica, dando vita a un piacevole dialogo tra performance artistiche.

Dalle ore 21.30 concerto del trio acustico JoLi & Co ed esposizione di opere del pittore predappiese Vanni Perpignani, presente durante la serata per illustrare la sua arte fantasiosa.

Il trio acustico JoLi' & Co. composto da Licia Spazzoli (voce), Giorgia Venditto (voce) e Marco Franchini (voce e chitarra) propone un viaggio attraverso i brani più celebri di oltre mezzo secolo di storia musicale, declinati in una proposta originale e ricercata. Le voci armonizzate e le trame acustiche si intrecciano in un racconto sonoro inedito, dando vita ad atmosfere raffinate e sempre coinvolgenti.

Ad accompagnare la performance live saranno le tele di Vanni Perpignani, con i classici giocattoli immersi in ambientazioni allegre e vivaci. Una esplosione di colori ed emozioni per una serata all'insegna di musica, arte, ottima selezione di drink e sfiziose proposte enogastronomiche.