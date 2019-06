Una pedalata ecologica nei meandri del fiume Ronco

In arrivo allo Spinadello il secondo appuntamento in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2019, che promuove e incoraggia in questa edizione stili di vita sostenibili che contribuiscono alla riduzione dell’inquinamento atmosferico.

E' prevista per sabato 8 giugno alle ore 15:00 la tradizionale pedalata ecologica nei meandri del fiume Ronco, promossa dall’Associazione I Meandri e dai promotori del progetto "Spinadello- centro visite partecipato". La pedalata ecologica, che giunge quest’anno alla sua 20° edizione, è una passeggiata in bicicletta non competitiva e aperta a tutti, che permetterà ai partecipanti di conoscere zone interessanti da un punto di vista storico-naturalistico a pochi passi dal centro di Forlimpopoli. Utilizzando un mezzo ad impatto zero sull’ambiente, gli aderenti all’iniziativa potranno immergersi nell’ecosistema dei meandri del fiume Ronco, passando per l’Acquedotto Spinadello, le vasche rinaturalizzate dello zuccherificio SFIR e il Bosco di Magliano.

Punto di partenza presso il campo sportivo di Selbagnone.

La partecipazione è gratuita. Il percorso è su sterrato, in alcuni tratti anche sconnesso.