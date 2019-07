Una pedalata serale fra argini e pesche

La Fiab Forlì organizza per giovedì 18 luglio una pedalata serale a San Marino in Villafranca in occasione della Festa della Pesca.

Un itinerario lungo l'argine del fiume Montone, tutto su fondo sterrato, con arrivo all'area parrocchiale di San Martino, sede della festa, dove presso gli stand gastronomici si potrà gustare un'ottima cena, dal primo al dolce tutto a base di pesche.

Il ritorno avviene su strade asfaltate e a traffico locale. Sono consigliate bici con copertoni robusti. Obbligo di kit foratura, luci e giubbino riflettente.

Appuntamento ore 18:45 piazza Saffi lato Eataly, partenza ore 19. Gratis per soci Fiab, 2 euro per assicurazione per i non soci.

Info e prenotazioni: Silvia 3356851968 (solo tramite sms e whatsapp)