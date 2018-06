Una piazza, tante storie: burattini, scoperte e narrazioni in centro

Lunedì 25 giugno dalle ore 20, nell'ambito della manifestazione Piazze D'estate, il Centro per le Famiglie organizzerà un evento di letture animate e narrazioni sonore in Piazza Saffi, con la collaborazione di Lettori e Musicanti Volontari dei progetti Nati per Leggere e Nati per la Musica.

L'evento "Una piazza tante storie: suoni e storie di tanti luoghi" è giunto ormai alla sua settima edizione e ha sempre riscosso un grande successo.

Ancora per una notte, infatti, la nostra bellissima Piazza Saffi, accoglierà tanti palcoscenici a cielo aperto. Narratori, professionisti, Lettori e Musicanti volontari, si offriranno come "raccontastorie" e "inventastorie" ad un pubblico di bambini, adulti e famiglie.

Letture, spettacoli, narrazioni, rime e suoni per stare insieme, stupirci, entusiasmarci e scoprire il mondo con meravigliosi libri e oggetti sconosciuti.

Quest'anno il tema cardine sarà la CASA... bambini e famiglie potranno divertirsi con letture a tema, dal bagno alla cucina... dalla camera da letto alla soffitta... ce n'è per tutti i gusti.

Ospiti speciali e uno spettacolo di burattini e musica dal vivo con il Teatro del Drago (ore 21.30) completeranno l'evento.