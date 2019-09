Serata con la sfilata amatoriale dei cani sotto le stelle

Ritorna venerdì 13 settembre alle 21 per il quinto anno l'evento "Una serata da cani", organizzato dall'associazione cinofila "Compagni di vita del centro cinofilo" di Castrocaro Terme. Il clou della serata è la sfilata amatoriale sotto le stelle aperta a tutti. La sfilata è per tutti sia cani di razza che meticci, di qualunque età accompagnati sia da adulti che bambini. Tutti i partecipanti riceveranno un omaggio. Premi per i primi classificati offerti da Monge e BauStyle Tolettattura Forlì e dal Centro Cinofilo Compagni di vita. Ci sarà per chi lo desidera oltre la sfilata la possibilità di cimentarsi in un piccolo percorso con giochi. Verranno assegnati premi anche per le categorie tra cui il più anziano, il più giovane e il premio tale quale, il premio bambini. Oltre alla sfilata amatoriale ci sarà intrattenimento con mercatino delle associazioni, pesca di beneficenza per la tribù di Trilly dove si vince sempre e tante altre sorprese e giochi. L'ingresso è libero . Non occorre pre iscriversi, ma per chi vuole partecipare le iscrizioni sono aperte dalle 20 presso il centro cinofilo la sera stessa o telefonicamente al 328 1222039 Il contributo richiesto per la partecipazione è 5€ a cane che saranno utilizzati per i progetti di beneficenza e didattici nelle scuole. L'inizio della sfialta è previsto alle 21.



Potranno partecipare tutti i cani in regola con le vaccinazioni e dotati di microchip. L’organizzazione declinerà ogni responsabilità in caso di eventuali controlli svolti dalle autorità competenti su cani non in regola con i requisiti descritti. Non possono partecipare femmine in calore, cuccioli al di sotto dei 4 mesi di età, soggetti aggressivi. E' obbligatorio tenere il cane al guinzaglio. Il centro cinofilo di Castrocaro si trova in via dino Vallicelli 6, facilmente visibile e raggiungibile dal viale principale.

