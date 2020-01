Una serata dantesca con "Fedeli d’Amore" di Marco Martinelli e Ermanna Montanari

Marco Martinelli, regista e fondatore della compagnia Teatro delle Albe, presenterà, martedì 28 gennaio alle ore 18 al Ridotto del Teatro Diego Fabbri di Forlì – in collaborazione con Accademia Perduta-Romagna Teatri, Centro Diego Fabbri di Forlì, Comitato Società Dante Alighieri Territorio di Forlì – Cesena e Centro Culturale L’Ortica – il suo ultimo libro Nel nome di Dante. Diventare grandi con la Divina Commedia, casa editrice Ponte alle Grazie. Un’originale biografia dantesca scritta a partire da alcune domande\cardine: ha ancora senso leggere, o rileggere, la Commedia di Dante Alighieri, quella che Boccaccio definì Divina? Che cosa ha da dirci oggi il padre della nostra lingua? Probabilmente tanto.

A seguire (ore 21) al Teatro Diego Fabbri andrà in scena "Fedeli d’Amore", di Marco Martinelli e Ermanna Montanari, una scrittura originale di Martinelli che riflette sulla potenza della poesia dantesca, centrata sull’eccezionale recitar-cantando di Montanari, che per l’interpretazione in fedeli d’Amore ha vinto il Premio Ubu 2018 come “Migliore attrice”.

Biglietti: 20 euro – Speciale studenti: 5 euro.