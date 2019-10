Una serata dedicata al dialetto romagnolo tra parole e spettacoli

Venerdì 18 ottobre, a partire dalle ore 19.30, nella sala Parrocchiale “Stefano Garavini” di San Martino in Villafranca, via Lughese 135, si svolge l'incontro dal titolo "Scrìvar, lèzar, scorar e recitè in dialet...".

Il programma

Alle 19.45 è previsto un momento conviviale (prenotazioni entro 16 ottobre: Chiara 34887563 29).

Alle 21 seconda parte della serata a ingresso libero e gratuito, con la presentazione del libro di Elio Ruffilli "Al dismarì d'Magalòt (usânz, fèt, persunèg a caval dé milêni); a seguire momenti di comicità con gli attori della “Cumpagnì dla Zercia” che metteranno in scena le scenette romagnole: "Invalid ad guera", "Al tas", "I fasul cun al patet", "Ciacri in cisa". Verrà inoltre proposta la poesia "La Rusina dla Vilonga". Sul palco salgono Loris Tassani, Loretta Fiumana, Eleonora Balestra, Giorgio Fantini, Giuseppe Brunelli Francesco Nardi e Giorgio Barlotti.

Conduce la serata Gabriele Zelli. Durante il corso dell'iniziativa Patrizia Carpi e Gilberto Laghi presentano il programma della stagione teatrale dialettale che si svolgerà prossimamente nello stesso luogo.