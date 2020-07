Una serata di osservazione delle stelle, ricordando Italia-Germania 4 a 3

Mercoledì 15 luglio si svolge una serata che combina astronomia e ricordi. "Quando eravamo ragazzi e sognavamo di diventare scienziati: gli anni '70 tra l'avventura della Scienza e Italia-Germania 4 a 3".

Che cosa rappresentava la Scienza negli anni Settanta per la società, e come veniva raccontata: l'idea che potesse cambiare in meglio il mondo e la dimensione dell'avventura nell'immaginario di chi era giovane allora. Un itinerario storico tra scienza, tecnologia e costume per ricordare che quando impari a sognare, poi non smetti più. Con osservazione ad occhio nudo e al telescopio (nel rispetto della prevenzione da Covid- 19) in compagnia dell'astrofisco Oriano Spazzoli.

Appuntamento alle ore 20:30 presso Spinadello (via Ausa Nuova, 741 Forlimpopoli). I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria inviando una mail all'indirizzo spinadello@gmail.com entro martedì 14 luglio. Per chi lo desidera, è possibile fare picnic prima dell'inizio delle attività. Costo: € 8 adulti, €4 bambini e ragazzi fino ai 6 anni. Gratuito per i bambini sotto ai 6 anni.

Gallery