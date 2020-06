Una serata in giardino per ascoltare le avventure in giro per il mondo di "Vagabondiario"

Venerdì 26 giugno, alle 21, ripartono le iniziative del Circolo Inzir di Forlì. Per l'occasione si va a scoprire il giardino di Manuela e Luca in Via Forreta (Quartiere Quattro).

Ad accompagnare la gita c'è Claudio Piani, in arte Vagabondiario. Claudio ha abbandonato la vita di città per dedicarsi a lunghi viaggi e lavori in giro per il Mondo dove conoscere e mettersi alla prova. In autostop da Singapore a Milano e dal Tibet a Milano in bicicletta sono solo alcune delle sue ultime esperienze. Ora Claudio si muove per l'Italia a bordo di un camper per raccontare la sua storia.

La serata è completamente gratuita e aperta a tutti. Si svolge in un giardino molto grande dove si ha modo di godersi la serata alla giusta distanza.

Per confermare la propria presenza basta scrivere un messaggio sulla pagina Facebook di Inzir o inviare una mail a info@inzir.it