Una serata per ricordare Ercole Zavatti

Lunedì 22 ottobre, ore 21,00, alla Sala Sangiorgi in Corso Garibaldi 98 a Forlí è in programma "Idee in libertà", un omaggio a Ercole Zavatti.

L’Istituto Musicale “Angelo Masini” d’intesa con la famiglia di Ercole Zavatti promuove una serata di memoria dell’ex allievo ed eccellente violinista.

I pensieri di Ercole, la musica di Antonio e Davide, i silenzi e le vibrazioni di chi l’ha conosciuto e amato.

Partecipano: Pierluigi Di Tella, Alessandro Spazzoli, Andrea e Gionata Costa, Antonio, Davide, Marco, Andrea Zavatti e tutta la famiglia di Ercole.

Ingresso libero