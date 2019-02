Gag e divertimenti con "Una settimana d’amore"

Va in scena venerdì 1 marzo, alle ore 21.00, alla Sala San Luigi di Forlì lo spettacolo Una settimana d'amore, scritto, diretto e interpretato da Angelo Sateriale, con Angelo Sateriale e Giulia Linari.

Silvio e Vanna sono una coppia di sposi come tutte le altre ma per colpa dello stress sono costretti ad affrontare un serio dilemma. L’uomo ha problemi di virilità. La donna prova qualsiasi cosa per risolvere questa problema, ma non riesce a trovare una soluzione. Presa dalla disperazione decide, all’insaputa del marito, di farsi aiutare da “Una settimana d'Amore” il programma tv più visto del momento. Lo scopo del format televisivo è quello di riuscire a risolvere la crisi delle coppie in sette giorni con qualsiasi mezzo possibile e ai coniugi tocca esibirsi con imbarazzanti fantasie erotiche davanti alle telecamere. Dottore e ammalata, professore e scolaretta, contadini, appuntamenti al buio, cabina di aereo e frustate sono i grotteschi tentativi per riuscire a ripristinare il povero Silvio. Tra gag esilaranti, equivoci tragicomici e fuori onda stravaganti, riuscirà l’uomo a ritornare se stesso e riuscire salvare la coppia, trovando l’armonia e l’affinità desiderata? Dopo incomprensioni e divergenze, un sorprendente finale determinerà le sorti degli innamorati.

Per info e prenotazioni: 3479861007