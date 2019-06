Una sfilata da cani per aiutare il rifugio

Giovedì 25 luglio appuntamento con la Sfilata da Cani al Cala Fo.Ma. (Via Tibano 3) di Forlì. Appuntamento alle 20.00 per la registrazione dei partecipanti, e alle 20.30 per l'inizio della sfilata amatoriale, il cui intero ricavato sarà devoluto al Rifugio di Ulmino (www.ulmino.it).



I posti sono limitati e la quota di iscrizione è di 8 euro. Iscrizione obbligatoria entro il 10/07 inviando un sms o whatsapp a Sonia 3487386100 indicando: nome del partecipante + nome, razza (o meticcio), età, taglia del cane. Sono accettati solo cani con regolare microchip iscritto all'Anagrafe Canina. I partecipanti devono rispettare il Regolamento esposto all'interno dell'area.



Omaggio a tutti i partecipanti.