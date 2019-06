Una storia degli spettacoli dal Settecento a oggi per la Festa della Musica

L’Archivio di Stato di Forlì-Cesena partecipa alla Festa della Musica 2019 con una visita guidata tematica, frutto di una ricerca triennale, realizzata grazie alla collaborazione di alcuni studenti del Liceo Artistico e Musicale di Forlì nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro.

Venerdì 21 giugno, visita guidata dalle ore 11.00 alle ore 12.00, a Forlì, via dei Gerolimini 6. Ingresso gratuito.



Il racconto, accompagnato dall’esposizione di documentazione archivistica e da una proiezione di slide illustrative, guida il pubblico in un viaggio virtuale tra gli spettacoli e i divertimenti a carattere musicale tra età napoleonica e prima metà del Novecento. Sullo sfondo la nascita e le vicende del teatro comunale di Forlì e delle altre strutture, realizzate o meno, per ospitare tali eventi e non solo.



Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 19 giugno all’indirizzo mail: paola.palmiotto@beniculturali.it