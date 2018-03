Venerdì e sabato presso il Teatro Carlo Zampighi di Galeata si svolgerà lo spettacolo "Una tazza di mare in tempesta" con Roberto Abbiati. Lo spettacolo si svolgerà i vari turni, con un massimo di 20 spettatori per volta.

Il mare. Che mare? Il rumore del mare. Cosa ti fa venire in mente il rumore del mare? Il Moby Dick di Melville. Un libro. Tutto il mare in un libro. S’accende qualcosa ogni volta che lo si prende in mano il libro e allora poi si comincia a immaginare in grande, balene, velieri, oceani, le cose più esagerate. “Una tazza di mare in tempesta”, una piccola installazione, una piccola performance, per poco pubblico che assista a piccoli oggetti che evochino grandi cose. Tutto rubato da Melville, per pochi minuti. Come se si fosse nella stiva di una baleniera ricostruita con sorprendente maestria sul palco del teatro Galeata, in cui il pubblico sarà invitato ad entrare un po’ alla volta per un viaggio sorprendente.

Questi i turni previsti:

VENERDì 9 :ORE 21'15 E 22,00

SABATO 10 ORE: 17,30 (sold out) 21,15 E 22,00

L'organizzazione invita gli spettatori a contattare per prenotare il proprio posto. In caso di richieste consistenti, potranno essere aggiunte ulteriori repliche.

Info e prenotazione: Associazione DireFare 3383169741