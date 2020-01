Una visita a Palazzo Savorelli Prati

Sabato 4 gennaio si parte per una visita alla scoperta dei tesori nascosti di Forlì. La prof.ssa Gabriella Tronconi fa da guida in questa visita a Palazzo Savorelli Prati. Ritrovo alle ore 10,15 in Corso Diaz 49.

La costruzione risale al 1700, ad opera di un architetto sconosciuto. Nel 1767 venne rilevato dalla famiglia Prati che lo acquistò dai Paulucci. Attualmente è sede dell'Istituto Prati, ufficialmente "Ente Pio Fondazione Prati", costituito nel 1944 per volontà testamentaria della contessa Paola Savorelli Muti Papazzurri, la cui madre faceva parte della famiglia proprietaria del palazzo, proveniente da Prato e stabilitisi a Forlì nel seicento.

L’antico palazzo conserva opere databili dalla metà del XV secolo fino alla fine del XIX. Oltre ai dipinti, custodisce un insieme di mobili (tavoli, sedie, poltrone, divani, cassettoni), di maioliche (piatti, vassoi, coppe, coperchi) e lampadari di artigianato italiano. Importantissimo è l'archivio storico dell'Istituto che consiste di 1250 unità archivistiche tra registri, buste e fascicoli, datate dal 1320 al 1944 e situate su scaffali nel locale che ospita anche la biblioteca, una piccola collezione di monete (dall'età romana fino alla fine del XVIII secolo) e una raccolta di stampe.

La partecipazione alla visita è libera e gratuita.