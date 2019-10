Una visita al vulcano più piccolo del mondo

Continua il viaggio alla scoperta delle bellezze poco conosciute del nostro territorio. Domenica 3 novembre partendo dal paese di Tredozio, passando per sentieri e mulattiere, si arriva fino al “vulcanello” di Monte Busca, considerato da alcuni il vulcano più piccolo al Mondo.

Si scopre la storia della sua origine e di come in passato venne utilizzato. Concludendo il giro ad anello, molto panoramico tra l’alta Valle del Montone e la Valle del Tramazzo, si ritorna in paese dove c'è la possibilità di partecipare alla Sagra del Bartolaccio, prodotto tipico locale cucinato alla piastra.

Il ritrovo è previsto alle ore 8 dal parcheggio vicino al Wine bar Foro Boario di piazzale Foro Boario.

Per ricevere maggiori informazioni sull’evento e per iscriversi contattare: 3497789611 - info@scomfortzone.com