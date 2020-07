Una visita guidata al tramonto per ammirare Scardavilla tra storia, natura e cultura

Il Comune di Meldola organizza per la serata di martedì 14 luglio, con ritrovo alle ore 18.30 a Scardavilla di sotto, la prima visita guidata "Scardavilla tra storia, natura e cultura", un'occasione per passeggiare immersi nel verde alla scoperta della storia del bosco, dai primi abitanti ai monaci camaldolesi fino agli esploratori e documentaristi tra i quali spicca Pietro Zangheri.

Una guida illustra le curiosità della foresta, riserva regionale dal 1991. Al termine della passeggiata, della durata di circa un'ora, la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì e Cesena preparerà un lunch box aperitivo con degustazione di prodotti romagnoli delle aziende locali, invitando tutti i partecipanti a portare un plaid per nucleo familiare o gruppo di congiunti.

"Si tratta di un'importante occasione per conoscere il nostro patrimonio naturalistico e storico, viverlo attraverso una passeggiata accessibile a tutti, creando un momento di convivialità all'aperto - affermano il sindaco Roberto Cavallucci, il vicesindaco Jennifer Ruffilli e l'assessore Filippo Santolini -. Con queste prime passeggiate l'Amministrazione Comunale intende promuovere un nuovo format di eventi, dedicato alla scoperta del verde meldolese, delle peculiarità dei nostri parchi e promuovendo il territorio per farne conoscere la bellezza ed il valore".

La visita è gratuita con obbligo di prenotazione via mail a: scardavilla@comune.meldola.fc.it. Contributo di partecipazione per lunch box 5 euro a persona. Seguirà in data martedì 21 luglio, sempre con ritrovo alle ore 18.30, una seconda visita guidata al bosco.