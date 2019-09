Una visita guidata alle bellezze del Collegio aeronautico

Sabato 21 settembre alle ore 15.30 la delegazione FAI Ravenna in collaborazione con Tessere del 900 organizza una visita guidata ai mosaici del Collegio aeronautico di Forlì, con la guida professionista Manuela Farneti.

La struttura si presenta particolarmente solida e squadrata, seguendo al meglio i canoni del razionalismo , ma allo stesso tempo non manca un forte richiamo alle suggestioni classiche della Roma antica.

Il vero tesoro del Palazzo forlivese è nascosto però nelle pareti interne del cortile detto “Italico”, dove il pittore viterbese Angelo Canevari realizza un poderoso ciclo musivo dicromo sulla storia del volo e sulle gesta dell’aviazione avvenute tra la prima e la seconda guerra mondiale. Motti di Gabriele D’annunzio e aforismi mussoliniani compongono un grande percorso narrativo che non solo cromaticamente, ma anche spiritualmente, vuole avvicinarsi all’epica classica: velivoli, divinità, fasci littori, cavalli alati e centauri raccontano la storia del volo e celebrano in maniera propagandistica i primati e le imprese aviatorie di D’Annunzio, De Pinedo e Balbo.

La visita, condotta da Manuela Farneti, è prevista per sabato 21 settembre dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e riservata agli Associati FAI e Tessere del Novecento.

Punto di incontro: Piazzale della Vittoria - angolo Viale della Libertà, presso la statua di Icaro alle ore 15,15. Sono disponibili 35 posti, quindi è necessaria la prenotazione.

Per info e prenotazioni: info@tesseredel900.it