Una visita per conoscere "La Forlì del delitto"

Sabato 14 dicembre 2019 ore 10.00: La Forlì del delitto. Seconda giornata dell'iniziativa culturale “Incontriamoci sotto l’androne” promossa dalla Biblioteca Aurelio Saffi. Dopo la Visita a palazzo, svoltasi con successo il 7 dicembre scorso, sabato 14 viene proposta una narrazione guidata lungo le vie del centro storico.

Paolo Cortesi racconterà, nei luoghi in cui accaddero, alcuni fra i più celebri e misteriosi delitti della storia forlivese. Punto di incontro: sotto l'androne del Palazzo comunale in piazza Aurelio Saffi. In caso di maltempo la narrazione si svolgerà sabato 21 dicembre, ore 10.00, sempre con ritrovo sotto l'androne del Palazzo comunale.