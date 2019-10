Una visita sensoriale per conoscere il nostro patrimonio culturale

Sentire l’arte e farne esperienza critica per la cittadinanza. Al Metamuseo girovago di Palazzo Sassi Masini sabato 26 ottobre ci si trova per conoscere il programma sperimentale di “ginnastica estetica per narrare il patrimonio”.

La relazione col patrimonio attraverso un coinvolgimento sensoriale, visivo, tattile, uditivo, olfattivo e soprattutto cinestetico ci consente di lavorare sull’embodiment ovvero sull’incorporare conoscenza. Cittadinanza, patrimonio, visita ad arte e ginnastica storico-culturale con Luigi Impieri, Giovanna Cedri e Flavio Milandri.

Work in progress partecipato e patrimonio in un pomeriggio per tutti al Metamuseo di Palazzo Sassi Masini, sabato 26 ottobre dalle 17,30 con tisana del Visionario. Presentazione animata del progetto, con visione del cortometraggio “Esplorazioni sensibili” – Programma sperimentale di “ginnastica estetica per narrare il patrimonio” dedicato alla Rotta culturale europea Atrium (www.atriumroute.eu) e interpretato da studenti del Liceo G.B. Morgagni.

Ingresso gratuito.