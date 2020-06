Una visita speciale sulle orme di Ulisse

Domenica 21 giugno è in programma una visita alla mostra "Ulisse. L’arte e il mito" organizzata da Slow Food Forlì. L'appuntamento è alle ore 16,40 presso i Musei di San Domenico di Forlì, con ingresso alla mostra alle ore 17,00. A guidare la visita è Sabrina Marin.

La mostra che ha da poco riaperto i battenti dopo il lock down presso i Musei San Domenico di Forlì dal titolo Ulisse. L’arte e il mito, è interamente dedicata al mito di Ulisse alle sue varie declinazioni. Propone al pubblico un viaggio all’interno di una storia epica che gli artisti hanno raccontato in meravigliose opere: dall’antichità al Novecento, dal Medioevo al Rinascimento, dal naturalismo al neo-classicismo, dal Romanticismo al Simbolismo, fino alla Film art contemporanea. ULISSE è un mito che resiste e affascina da tremila anni: da Dante nel XXVI canto dell’Inferno a Stanley Kubrick di 2001 - Odissea nello spazio, dal capitano Achab di Moby Dick di Melville alla Città degli Immortali di Borges, dal Tasso della Gerusalemme liberata alla Ulissiade di Leopold Bloom.

A causa delle restrizioni atte a garantire la massima sicurezza possibile all’interno delle sale del museo, il numero massimo per gruppo è di 15 persone. Ogni gruppo entrerà a distanza di 20 minuti uno dall’altro, per evitare assembramenti. Per l’ingresso, è necessario indossare la mascherina.

I costi per i soci: 17,00 € a persona

I costi per chi non è socio 19,00 € a persona

È possibile prenotare tramite email: slowfoodforli@gmail.com oppure tramite messaggio o whatsapp al 338 5913707 specificando nella prenotazione nome e cognome di tutti i prenotati.