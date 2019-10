Uno spettacolo contro la frenesia quotidiana: ecco l'Uomo a vapore

Sabato 19 ottobre, alle 21.00, al Circolo culturale "La Rimbomba" di Bertinoro va in scena lo spettacolo teatrale "Uomo a vapore". In scena: Lorenzo Bartolini (narrazione) e Fiorenzo Mengozzi (musiche).

Oggigiorno siamo sempre in bilico, tra frenesia e bisogno di rallentare. Ma lentezza non vuol dire solamente andare piano, significa attenzione, consapevolezza, conoscenza profonda, predisposizione all’ascolto e alla percezione di ciò che accade; significa vivere intensamente e godere degli attimi.

Il vivere moderno ci costringe alla velocità, occorre essere multitasking, saper usare la tecnologia, rispettare i ritmi di produzione, gli orari, spostarci in poco tempo da una parte all’altra della città… ma rifiutare la modernità rischia di trasformarci in esseri emarginati, fuori dal tempo, ai confini della realtà.

La sfida diventa quindi il trovare l’equilibrio, mettendo in armonia i vari elementi. Ognuno, insomma, si ritrova a giocare questa partita; a cercare una sua propria armonia, un proprio modo di essere – per così dire – “uomo a vapore”.

