Uno spettacolo di voci con la Intercity Gospel Train Orchestra

Giovedì 27 giugno, alle ore 21.30, presso l'area parrocchiale di Santa Maria in Acquedotto, via Ca' Mingozzi 9, Forlì, si tiene un concerto del Coro Intercity Gospel Train Orchestra, diretto da Valerio Mugnai. La manifestazione è promossa dall'Associazione Antica Pieve presieduta da Claudio Guidi.

Il gruppo corale è stato costituito nel 1994 ed è composto da 50 elementi abitualmente accompagnati da alcuni musicisti (basso, percussioni, tastiera, chitarra e sax). Si è esibito in piazze, chiese e teatri d'Italia, portando avanti il messaggio universale della musica Gospel e Spiritual.

In precedenza, alle ore 20.45, lo storico dell'arte Marco Vallicelli conduce una visita guidata all'antica Pieve. Ai partecipanti viene consegnata in omaggio copia della pubblicazione "Antiche Pievi. A spasso per la Romagna", volume secondo.

Partecipazione libera.