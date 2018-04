"Uomini e macchine", presentazione in biblioteca con Massimo Negrotti

Venerdì 6 aprile 2018, alle ore 17.15, la Biblioteca Comunale “Aurelio Saffi”, corso della Repubblica n.78 a Forlì, in collaborazione con l’Associazione “Francesco Barone” e l’Associazione “Nuova Civiltà delle Macchine”, presenta il libro “Uomini e macchine. Scenari tecnologici e culturali”. Sarà presente il co-autore e coordinatore del libro Massimo Negrotti. Introdurrà Roberto Camporesi e condurrà l’incontro Paolo Dell’Aquila.

Massimo Negrotti ha insegnato Sociologia e Metodologia presso l’Istituto di Sociologia dell’Università di Parma, diretto dal Prof. Angelo Scivoletto e, dal 1980, come Professore Ordinario di Sociologia della conoscenza a Genova. Dal 1988 è stato titolare della cattedra di Metodologia delle scienze umane a Urbino, dove ha diretto il Laboratorio per la Cultura dell’Artificiale, LCA. Sui temi legati al mondo dell’artificiale, oltre ad aver curato numerosi volumi e articoli in lingua italiana e inglese, ha tenuto lezioni e conferenze in vari paesi europei, negli Stati Uniti e in Giappone.