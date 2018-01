Per la Madonna del Fuoco torna la "Urban Night Trail" per CavaRei

Wellness, sport e solidarietà vanno a braccetto con CavaRei. E’ il caso della Urban Night Trail, la corsa podistica e camminata ludico-motoria non competitiva che da ormai quattro anni accompagna la festa della Madonna del Fuoco, patrona di Forlì. L’appuntamento è per domenica quando a partire dalle 17 nel chiostro di San Mercuriale si raduneranno i podisti e camminatori pronti a partecipare a questo evento benefico, il cui ricavato sarà devoluto a CavaRei (iscrizioni 5 euro). A organizzare l’evento il Gruppo Podistico Avis Forlì in collaborazione con Comune e Diocesi.

Due i percorsi che sarà possibile seguire, lungo i quali saranno presenti punti di ristoro: il primo di 5 chilometri che si snoda lungo le vie del centro storico, il secondo di 12 km che dopo San Domenico passa dal Parco Urbano e arriva fino a Vecchiazzano per poi fare ritorno a San Mercuriale. Alle 17.30 ci sarà la partenza della camminata da 5 chilometri con guida e la partenza della camminata da 12 chilometri con il gruppo Forlì Cammina. Alle 18.30 ci sarà invece il via alla corsa, mentre dalle 18.45 la distribuzione del vin brulè. La manifestazione termina alle 20 con il chiudipista.

"CavaRei rappresenta un progetto ben riuscito di ‘smart city green’ - spiegano gli organizzatori di Urban Night Trail -. Invitiamo tutti i nostri amici che parteciperanno alla manifestazione sportiva a visitare la cittadella del buon vivere di via Bazzoli, ne vale davvero la pena. Tutti insieme daremo un piccolo contributo sapendo che è con i singoli mattoni che si costruisce una grande casa". E di ‘mattoni’ gli amici di Urban Night Trail ne hanno messi tanti per CavaRei. Nelle ultime due edizioni sono stati infatti raccolti circa 5mila euro a favore del progetto promosso dalle cooperative sociali Tangram e Il Cammino.

"Urban Night Trail è una goccia di CavaRei a cui siamo particolarmente affezionati - aggiunge Michela Schiavi, responsabile raccolta fondi CavaRei -. Sin dall’inizio questi ragazzi hanno creduto nel nostro progetto, assicurandoci il loro sostegno quando in via Bazzoli c’era solo un cantiere appena avviato. Siamo molto felici di partecipare anche quest’anno all’iniziativa che vede il patrocinio del Comune di Forlì e della Diocesi e che si tiene nel giorno più importante della nostra città: la festa della Madonna del Fuoco".

Per partecipare all’evento si possono seguire le seguenti modalità: pre-iscrizioni (4 euro) entro venerdì 2 febbraio nei seguenti negozi: Asd Capo Nord (corso Mazzini 74 Forlì, 0543.370805); Trail e Running Shop (viale Risorgimento 234 Forlì, 0543.481257); Sport Service (via Emilia 1331 Forlimpopoli, 0543.744535). Iscrizioni il giorno della gara dalle ore 14 al Chiostro di San Mercuriale (5 euro).