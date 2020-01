Urban Night Trail: torna il percorso culturale di Forlì in notturna

Martedì 4 febbraio dalle ore 17:00 giunge la 6^ edizione della Urban Night Trail a Forlì.

Un’occasione per festeggiare la Patrona di Forlì attraversando e invadendo le strade della città con una camminata e/o una corsa podistica. Un percorso culturale alla scoperta della città per conoscere gli angoli nascosti, i parchi e dimostrare che la solidarietà può cambiare veramente la vita delle persone.

Per il quinto anno consecutivo, infatti, il ricavato della manifestazione verrà devoluto a CavaRei.

Programma Urban Night Trail

Il ritrovo è alle ore 17.00 presso il Chiostro di San Mercuriale in piazza Saffi. Dopo la benedizione del parroco alle 18.30 iniziano le partenze:

camminata breve 5 km con guida

camminata percorso culturale a cura di Serena Vernia per Forlì bella, pochi km per ammirare le bellezze storiche della nostra città e visitare la Chiesa di S. Mercuriale, la Chiesa del Miracolo, la Chiesa di S. Antonio Abate in Ravaldino e la Chiesa di S. Maria del Carmine;

camminata lunga 12 km col gruppo ForlìCammina

Alle 19.30, invece, ci sarà la partenza ufficiale della corsa podistica: fino al San Domenico il gruppo resterà compatto dietro apripista, poi corsa libera dall’ingresso del Parco Urbano Franco Agosti.

Immancabile appuntamento alle 19.45 con il vin brûlé a cura del Gruppo Alpini Forlì e alle 21.00 chiusura della manifestazione con chiudipista.

Presso la Chiesa S. Pio X lungo il percorso e presso il Chiostro di San Mercuriale all’arrivo, sarà allestito il ristoro offerto da Il Panificio di Camillo.