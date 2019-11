Le emozioni regalate da Vasco Rossi al cinema: attesa per il film "NonStop Live"

Arriva anche al CineFlash di Forlimpopoli, ma solo per 3 giorni, il 25, 26 e 27 novembre, "Nonstop live", il music film su Vasco Rossi diretto da Pepsy Romanoff, che mostra le immagini, i suoni e le parole dei tour 2018 e 2019 del rocker di Zocca. Il Blasco nazionale racconta i segreti delle sue scelte; affida pensieri ed emozioni alla telecamera che lo riprende in vari momenti, dall'intimità di una sala d'incisione, alle prove con la band fino allo show negli stadi. "Nonstop live" è prodotto da Universal Music Group in collaborazione con Giamaica, realizzato da Except e distribuito al cinema da QMI Stardust.

Il music film “Vasco NonStop Live” racchiude la storia dei primi due tour NonStop Live. 2018 e 2019. Il primo capitolo della storia cominciata dopo il record mondiale di Modena Park. Da giugno 2018 con 9 concerti (Torino, Padova, Roma, Bari e Messina) a giugno di quest’anno, con l’“impresa” compiuta dei 6 concerti a San Siro e dei 2E20 a Cagliari. Complessivamente 17 concerti per oltre 900.000 spettatori che lo hanno confermato Re degli Stadi per due estati di seguito. "L’idea - dichiara il regista - è quella di portare sul grande schermo un concerto diverso dagli altri, un concerto rock ruvido anche nel trattamento dell’immagine. Il girato è stato così riversato in pellicola per dare il senso del tempo e della bellezza della resa cinematografica". La prevendita è aperta: il film sul "Kom" sarà proiettato nelle tre serate alle 21.