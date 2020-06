Vasco Rossi tribute show al Monte Busca

Tornano le serate a Monte Busca, in sicurezza e seguendo le normative anti-covid, Sabato 20 giugno cena con bruschette (solo su prenotazione) e spettacolo tributo con le più belle canzoni di Vasco Rossi cantate dal vivo. Vi aspettiamo in via Portichese 30 nel comune di Tredozio in località Monte Busca, luogo conosciuto per il celebre vulcanino. Per info e prenotazioni 347 9259276

