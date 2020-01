Venerdì arriva il cinema in compagnia

La Sala San Luigi di Forlì dà il benvenuto al nuovo anno con una novità. Solo per il mese di gennaio infatti, oltre alle tradizionali proiezioni del weekend, sarà possibile vedere i film in programmazione anche di venerdì.

Ecco le proiezioni aggiunte:

-10/01/2020 ore 21.00 "Cena con delitto"

-17/01/2020 ore 21.00 "Un giorno di pioggia a New York"

-24/01/2020 ore 21.00 "Pinocchio"

Per le tre serate sarà possibile usufruire della promozione "VENERDI',CINEMA IN COMPAGNIA" con la quale si potrà accedere in sala con biglietti ridotti € 4,50 qualora ci si presenti accompagnati da una o più persone (la riduzione sarà estesa a tutto il gruppo),