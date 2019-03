"Vent’anni di pop-up", tra opere e laboratori con Massimo Missiroli

In occasione della mostra di Massimo Missiroli "1991-2011 vent’anni di pop-up", in programma ad Arte al Monte dal 6 al 28 aprile, il celebre paper engineer forlivese, vincitore del Premio Andersen nel 2001 e candidato nel 2004 al premio Meggendorfer (premio assegnato ogni due anni al libro pop-up più bello pubblicato nel mondo), tiene 3 laboratori per la costruzione di biglietti pop-up riservati ai bambini dai 6 ai 10 anni.

I laboratori, della durata di circa 2 ore per un massimo di 20 bambini ciascuno, sono in programma domenica 7 aprile, domenica 14 aprile e domenica 28 aprile, sempre a partire dalle 10.00, presso lo spazio atelier di Artealmonte (a Forlì, in Corso Garibaldi, 37).

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei 60 posti complessivamente disponibli, con iscrizione obbligatoria scrivendo a eventi@fondazionecariforli.it o telefonando, dal lunedì al venerdì, ai numeri 0543-1912025/026 tra le 8.30 e le 13.30.

Vernissage sabato 6 aprile, ore 11. Dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19 e nei week end dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Ingresso libero.