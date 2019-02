"Venti: da Lucio Fontana ai giorni nostri": arti del 900 e contemporanei a confronto

L’Arte, simbolo di connessione e cultura tra gli esseri umani di ogni tempo, di ponte tra passato, presente e futuro è il motto di “Centodieci è Arte” di Mediolanum Corporate University (MCU), il ciclo di incontri sul territorio nati per diffondere la cultura dell’arte in tutte le sue espressioni. Il prossimo appuntamento è a Forlì con la Mostra “Venti: da Lucio Fontana ai giorni nostri” aperta al pubblico dal 2 al 27 marzo negli uffici di Banca Mediolanum, Via Giorgio Regnoli, 1. Con questo spirito MCU, in collaborazione con Montrasio Arte, è lieta di presentare alcune opere di dieci maestri del 900 a confronto con dieci artisti contemporanei a loro ispirati. L’esposizione ha infatti la volontà di avvicinare il grande pubblico al mondo artistico in modo diretto e comprensibile, mettendo in relazione artisti storicizzati e giovani attraverso un confronto acronico. Così le opere di Fontana, Leonardi, Melotti, Christo, Matta-Clark, Long, Ghirri, Scarpitta, Dell’Amico e Cerone incontrano e orientano quelle dei rispettivi allievi Gianni Moretti, Giacomo Morelli, Fumitaka Kudo, Antonio Ottamanelli, Gian Luca Bianco, Andrea Mori, Giovanni Hanninen, Patrizia Novello, Hernan Pitto Bellocchio e Jago. La Mostra collettiva sarà aperta gratuitamente al pubblico con visite guidate direttamente dagli artisti, che si alterneranno ogni giovedì per mostrare al pubblico una chiave di lettura sempre diversa. L’ingresso è gratuito previa prenotazione al numero 0543/796797.