Festival di Castrocaro: prima prova di idoneità per aspiranti cantanti

Il 30 marzo presso l'enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro si terrà la prima prova di idoneità territoriale per accedere al Festival di Castrocaro, la manifestazione comincerà alle ore 20 e consentirà a tutti i cantanti che si iscriveranno di provare gratuitamente a superare le prova per accedere alle fasi successive per poi arrivare alla finale in diretta su Rai1