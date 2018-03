La Fiera si trasforma in una grande galleria d'arte: ritorna Vernice Art fair

I padiglioni della Fiera di Forlì sono pronti ad accogliere quasi 500 artisti dall'Italia e dall'estero per la sedicesima edizione di Vernice Art fair, l'occasione annuale che mette in vetrina quadri, sculture, installazioni e fotografie. Le porte della grande galleria d'arte apriranno venerdì pomeriggio alle 16.30 e resteranno aperte fino alle 19.30 mentre sabato e domenica è prevista la giornata piena con apertura alle 10. Tante le collaborazioni confermate ma altrettante le novità come ad esempio la presente dell'artista parigino Buell, "un personaggio irrequieto e geniale, uno spirito libero a cui non interessa riprodurre l'immagine estetica. I suoi personaggi sono quasi brutali, rappresentati con china e bombolette spray" come spiega Francesca Caldari, curatrice di Vernice Art fair. Un'altra innovazione sarà nell'ambito della biglietteria: il prezzo intero per l'ingresso alla Fiera di 8 euro potrà essere ridotto a 6 euro tramite il consueto coupon scaricabile dal sito dell'evento ma un ulteriore sconto sarà possibile con l'acquisto tramite la applicazione di Romagna Fiere.

GLI ARTISTI - Presenza confermata per il 14esimo anno consecutivo per lo spazio "Quattroxquattro" curato e studiato dall'artista Oscar Dominguez che proporrà 4 talenti del mondo dell'arte. Ritorna anche "Euro Expo Art" l'esposizione che raccoglie artisti internazionali: quest'anno saranno presenti 195 artisti provenienti in particolare da Turchia e Iran. E ancora: reca il titolo “Oggetti Smarriti” l’installazione proposta a Vernice Art Fair dallo scultore cagliaritano Ignazio Fresu che da anni collabora con la manifestazione forlivese; Massimo Sansavini, Luca Dall’Olio e Giancarlo Montuschi, tre artisti di formazione diversa ma uniti da una fonte di ispirazione comune, ovvero la poetica legata alla dimensione del sogno e della fantasia, espongono insieme nel progetto “La Fabbrica dei Sogni”. Non manca uno spazio espositivo dedicato alla fotografia: "Aforismi - il pensiero diventa arte" è il titolo della mostra collettiva di 28 forografi. Infine un'attenzione particolare anche a tematiche sociali con lo stand dell'associazione "Anime senza voce" , una onlus dedita ad unire il mondo dell’arte con la tematica dell’abuso minorile. Con l’obbiettivo di diffondere i messaggi di coloro che hanno subito abusi nell’età dell’innocenza, verrà allestita una mostra che ospiterà in fiera a Forlì artisti nazionali e internazionali: venti opere, ognuna strettamente legata ad una storia di una giovane vittima di abusi e violenza, spontaneamente donate all’associazione e che verranno poi battute all’asta e il ricavato sarà devoluto a tre associazioni benefiche incentrate sull’assistenza di minori.

CONCORSI - Ormai affermato è il concorso nazionale “Coinè per l’Arte”, dedicato a pittura, scultura, fotografia, promosso da Romagna Fiere. Il vincitore riceverà un premio acquisto di 3.000 euro e la pubblicazione dell’opera selezionata sulla copertina del catalogo di Vernice Art Fair 2019, in più verranno assegnati altri due premi acquisto da 1.000 euro cadauno alle opere giudicate di maggior originalità tematica o esecutiva. L’attenzione di Romagna Fiere si posa anche sui giovanissimi, ossia sugli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. A loro è riservato il concorso “Buongiorno Europa” nel quale è previsto che i disegni proposti dovranno incentrarsi sul tema dell’Europa. Protagonisti gli alunni di Forlì, Cesena, Ravenna e Cervia, ma l’iniziativa si apre a una dimensione internazionale coinvolgendo istituti scolastici da Francia, Polonia e Germania. già presenti alla scorsa edizione.