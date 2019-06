"100 giorni di Africa", il viaggio di nozze di Isabella e Luca

Unire uno dei giorni più belli della propria vita a un’esperienza di viaggio fatta di conoscenza e incontri indimenticabili. E’ forse questo che hanno pensato Isabella e Luca, giovane coppia di sposi forlivese, quando hanno deciso di partire per il loro viaggio di nozze attraverso tre Paesi africani.

“100 giorni di Africa - il nostro viaggio di nozze” è la serata di racconti, in programma venerdì 7 giugno al Circolo Inzir di Forlì, attraverso video e immagini per conoscere di più Etiopia, Tanzania e Madagascar.

Si tratta inoltre di un’occasione per raccogliere fondi, attraverso un aperitivo solidale, per il "Comitato per la lotta contro la fame nel Mondo" di Forlì, promotore di progetti di sviluppo in diversi Paesi.

L’appuntamento parte dalle ore 19 con l’aperitivo e a seguire, dalle ore 21, con i racconti di Isabella e Luca.

L’ingresso al circolo Inzir è riservato ai possessori di tessera Arci.