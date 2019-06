Alla scoperta di Orissa, il volto antico dell'India

Martedì 4 giugno, ore 21.00, nuova tappa al Circolo Inzir. Stavolta il ritrovo dei viaggiatori propone un approfondimento su Orissa, regione dell’India centro orientale, considerata un mondo parallelo all'India più conosciuta, dove vivono ancora nuclei di tribù primitive, tanto emarginate da essere considerati fuori casta.

Il popolo di Orissa ha conservato tradizioni, usi e costumi antichissimi tanto da sembrare, una volta arrivati in queste zone, di vivere fuori dal tempo, in un’India surreale fra genti che sembrano dimenticate dalla follia del progresso.

A proporre questo racconto di viaggio sono Franco Stefani e Riccardo Prati.

Franco Stefani, curioso e appassionato viaggiatore, predilige viaggi fuori dalle rotte tradizionali, con natura prorompente ed etnie particolari. Ama documentare i suoi viaggi attraverso video realizzati con grande attenzione e cura nei dettagli.

Riccardo Prati, professione viaggiatore e cittadino del mondo. Una tesi sul turismo sostenibile e un master in diritti umani e azione umanitaria. Ha viaggiato in oltre 100 paesi ed ama i grandi overland che ha percorso in moto, auto e mezzi locali.

